Laterale Führung

Team zusammenstellen

Wenn Sie sich Ihr Team selbst zusammenstellen dürfen, wählen Sie die Personen dafür aus, die Ihnen am besten helfen. Vielleicht kennen Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Kollegen so gut, dass Sie genau wissen, wer für das Projekt am besten in Ihr Team passt, auf wen Sie sich verlassen und mit wem Sie gut zusammenarbeiten können.

Problematisch dabei ist, dass die guten Leute auch von anderen gerne in ihre Projekte eingebunden werden. Sie konkurrieren also mit anderen Projekten und müssen ihren Wunschkandidaten etwas Attraktives bieten.

Wenn Sie sich Ihr Team nicht selbst zusammenstellen oder aus anderen Gründen Ihre Favoriten nicht einbinden können, achten Sie darauf, dass Ihnen dennoch keine „faulen Eier“ ins Nest gelegt werden. Sprechen Sie mögliche Konfliktpotenziale oder Schwierigkeiten direkt und möglichst frühzeitig mit dem Auftraggeber oder mit Ihrem Vorgesetzten an. Bitten Sie um Hilfe oder Lösungen.