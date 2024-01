Einflussfaktoren auf Präsentationsfolien beachten

Maßgeblich für die Inhalte eines Vortrags und die Gestaltung der Präsentations- oder PowerPoint-Folien sind die Erwartungen des Publikums. Meist haben die Anwesenden eine Vorstellung davon, was sie erwarten und was die Präsentation leisten soll – mal diffus und unterbewusst, mal sehr klar und konkret.

Bevor Sie Ihren Vortrag entwickeln und die Folien dazu gestalten, sollten Sie deshalb immer folgende Aspekte bedenken:

Publikum

Welche Zuhörerinnen und Zuhörer werden beim Vortrag anwesend sein? Wer wird die Präsentationsfolien beim Vortrag oder später sehen?

Sie müssen zunächst klären, was das Publikum mit dem Thema verbindet und was es dazu erwartet. Zudem müssen Sie wissen, welche Vorkenntnisse die Anwesenden mitbringen und welche Einstellungen sie zu dem Thema haben könnten. Außerdem sollten Sie einschätzen können, wie das Publikum zu Ihrer Person steht und was Sie von Ihnen persönlich erwarten.

Inhalte des Vortrags

Das Thema und die Inhalte des Vortrags ergeben sich meist aus einem konkreten Anlass oder einem Grund, warum Sie das Thema überhaupt in dieser Form vorstellen. Zu einem Meilensteintreffen mit dem Projektlenkungskreis müssen Sie beispielsweise über den Stand Ihres Projekts berichten.

Was genau Sie bei Ihrem Vortrag erzählen und zeigen, hängt dann wiederum von der Zusammensetzung des Publikums, den Erwartungen der Anwesenden und von Ihren Zielen als Vortragender ab. Geht es beispielsweise um den Informationsaustausch unter Experten oder darum, Laien von etwas zu überzeugen.

Präsentationsmedien

Die Folien und möglicherweise anderen Präsentationsmedien, die Sie bei Ihrem Vortrag ergänzend einsetzen, sind ein weiterer Einflussfaktor. Es kommt darauf an, dass Ihre Folien und Ihre eingesetzten Medien

nachvollziehbar strukturiert und gestaltet sind,

die Verständlichkeit beim Publikum unterstützen,

die Inhalte veranschaulichen und

helfen, das Gesagte einfacher zu erfassen, zu verstehen und emotional zu akzeptieren.

Rahmenbedingungen

Die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen während der Präsentation haben ebenfalls einen Einfluss darauf, was das Publikum wahrnimmt. Dazu zählen beispielsweise die Tageszeit, der Raum, die Technik, die Luft, die Temperatur, die Stimmung der anwesenden Personen untereinander – allgemein das Wohlbefinden der Anwesenden.

Persönlichkeit

Ihr persönliches Auftreten, die äußere Erscheinung, die Gestik, die Mimik, die Sprache, die Sie einsetzen, ob Sie das Publikum anschauen und anlächeln, ob Sie offen oder verschlossen wirken – alle diese persönlichen Merkmale sind ein weiterer, wichtiger Einflussfaktor.