Was Sie bei der Protokollerstellung beachten sollten

Wenn Sie nach der Besprechung, nach einem Meeting oder einem Gespräch das Protokoll erstellen, sollten Sie grundsätzlich folgende Aspekte beachten:

Die Inhalte müssen wahr sein.

Sie sollten objektiv und sachlich beschrieben sein.

Was Sie aufschreiben, sollte auf Tatsachen beruhen, nicht auf Gefühlen und Meinungen (der Teilnehmenden).

Das Protokoll muss auch für Nichtbeteiligte problemlos verständlich sein.

Es sollte auf das Wesentliche beschränkt,

logisch gegliedert und aufgebaut,

in Länge und Ausgestaltung dem Zweck angepasst,

in leicht verständlichem und klarem Deutsch (oder der vereinbarten Protokollsprache) abgefasst und

optisch lesefreundlich gestaltet sein.

Beachten Sie außerdem: Das Protokoll ist in der Zeitform „Gegenwart“ und meist in der indirekten Rede geschrieben. Anträge und Beschlüsse sind wörtlich und in direkter Rede wiedergeben.