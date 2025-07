Beispiel: Zwanzig Eisbrecher-Fragen für das Teambuilding

Die folgenden Fragen können Sie beim nächsten Team-Meeting stellen. Oder Sie nutzen unsere Beispiele als Inspiration für eigene Eisbrecher-Fragen:

Wenn du ein Erfrischungsgetränk wärst, welches wäre es?

Beschreibe deine Stimmung mit einem Gegenstand im Raum.

Was war der Höhepunkt deiner bisherigen Arbeitswoche?

Welche drei Gegenstände würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

An welchem Ort verbringst du am liebsten so viel Zeit wie möglich?

Was war das Schönste, das dir letztes Jahr – beruflich oder privat – passiert ist?

Wenn du einen alten Trend zurückbringen könntest, welcher wäre es?

Was war der schlechteste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?

Welchen Film hast du mehr als nur einmal gesehen?

Welches war das beste Konzert, auf dem du jemals warst?

Wenn du mit einer berühmten Person zu Abend essen könntest, welche wäre es?

Sind Sie eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch (oder keines von beiden)?

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?

Welchen Ort würdest du Aliens nach Ihrer Landung auf der Erde zuerst zeigen?

Welches Land würdest du gerne einmal besuchen?

Was ist dein liebstes Fast-Food-Gericht?

Wenn es eine Begleitmusik für dein Leben gäbe, welche wäre das?

Würdest du lieber an den Olympischen Spielen teilnehmen, einmal über den Roten Teppich gehen oder Regie bei einem eigenen Kinofilm führen?

Welches Wort würden Sie aus dem Wörterbuch entfernen, wenn Sie das dürften?

In welchem Märchen würden Sie leben, wenn Sie es könnten?

Durch Icebreaker-Fragen ergeben sich häufig Gespräche im Team. Wird etwa die Frage gestellt, welchen Film man mehr als nur einmal gesehen hat, kann sich daraus etwa eine Diskussion über Lieblings-Schauspieler und -Schauspielerinnen entwickeln.