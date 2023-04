Wird ein Apfel hingegen wie in Abbildung 5 mit einem Stiel, einem Blatt und einer Einbuchtung oben und unten, also weiteren wesentlichen Details dargestellt, erkennen alle einen Apfel – obwohl es Äpfel so kaum zu kaufen gibt. Allerdings wissen auch alle, dass es Stiel und Blätter braucht, damit ein Apfel wachsen kann (Bedürfnis).

Beim Visualisieren am Flipchart und auf Papier geht es also um die Frage: Was muss wenigstens gezeichnet werden (und was kann weggelassen werden), damit alle wissen, was gemeint ist.