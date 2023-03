Tagesordnungspunkte benennen – Agenda für Meetings erstellen

Um das Ziel der Besprechung zu erreichen, braucht es meistens mehrere Zwischenschritte. Das sind die Tagesordnungspunkte oder TOPs der Agenda für Ihr Meeting. Wenn Sie mehrere Ziele unabhängig voneinander erreichen wollen, dann geht es mit jedem Tagesordnungspunkt um eines der Ziele. Mit den Tagesordnungspunkten und den TOPs auf der Agenda, laden Sie zum Meeting ein und informieren damit alle Teilnehmenden vorab.

Für die inhaltliche Planung untergliedern Sie die einzelnen Tagesordnungspunkte in weitere Unterpunkte. Welche dabei relevant sind, hängt vom Thema ab.

Beispiele für die Meeting-Agenda

Ideensammlung für die neue Marketing-Broschüre

Vorstellung der Aufgabe Kreative Ideensammlung Bewertung der Ideen Auswahl von drei möglichen Lösungen für die detaillierte Ausarbeitung

EU-Rechtsverordnung zur Kennzeichnungspflicht umsetzen

Vortrag: Was sagt die EU-Rechtsverordnung Maßnahmen zur Umsetzung klären Aufgabenplan und Aufgabenverteilung

Projekt „IT-Einführung“: nächste Arbeitsschritte planen

Stand der bisherigen Arbeiten und Ergebnisse Offene Punkte und Schnittstellen besprechen Aufgabenplan festlegen

Jour fixe: Aufgabenverteilung in der Urlaubszeit abstimmen

Urlaubswünsche einbringen Projekte und Aufgaben in der Urlaubszeit zusammenstellen Aufgabenverteilung und Zeitplanung gemeinsam abstimmen

Strategieplanung: Maßnahmen, um Zielvorgaben der Geschäftsleitung zu erreichen

Vortrag: Strategie der Geschäftsleitung (von Frau Müller, Bereichsleitung) Vorstellung: Ziele und Kennzahlen für das Team Diskussion: Sollvorgaben und Messung des Erreichten Diskussion: Schwerpunkte der Aktionen und Maßnahmen zur Zielerreichung Planung: Projekte und Aufgaben Beschluss: Rückmeldung an die Geschäftsleitung

Für einen Tagesordnungspunkt können Sie ein Teilziel formulieren. So erarbeiten Sie, wie Sie Schritt für Schritt zum Ziel der Besprechung kommen. Wenn es um neue Lösungen geht, könnte das Teilziel für einen Tagesordnungspunkt lauten: Möglichst viele neue Ideen sammeln.

Doch Vorsicht: Überfrachten Sie eine Besprechung nicht mit zu vielen Tagesordnungspunkten oder Themen. Planen Sie für die einzelnen Punkte ausreichend Zeit ein. Meistens benötigt man mehr Zeit als geplant. Prüfen Sie also immer selbstkritisch: Was ist in der vorgegebenen Zeit leistbar?