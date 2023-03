Protokoll mit den Teilnehmenden erstellen

Bei einer Besprechung mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern können Sie die wichtigen Ergebnisse mit diesen zusammen protokollieren. Etwa in der Form, dass Sie alle Vereinbarungen an einem Flipchart oder einer Pinnwand festhalten oder dass Sie gemeinsam am Laptop alle wichtigen Punkte zusammentragen und aufschreiben.