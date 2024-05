Wer die Preise festlegt

Preise können zentral festgelegt werden; die Entscheidungen sind gebündelt und die Preise werden eng aufeinander abgestimmt. Das ist allerdings mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden.

Die Alternative: Preise werden dezentral von den Akteuren in den einzelnen Vertriebskanälen selbst festgelegt. Hier ist der Koordinationsaufwand geringer. Allerdings kann es zu einem großen Konfliktpotenzial und Wettbewerb zwischen den Kanälen kommen. Zudem können die Kunden verärgert sein, wenn sie hohe Preisunterschiede feststellen, die für sie nicht nachvollziehbar sind.

Beispiel für eine Preisgestaltung in Abhängigkeit vom Vertriebskanal

Die Zimmerpreise für eine Hotelübernachtung variieren in Abhängigkeit davon, ob Sie direkt beim Hotel buchen, den Beratungsservice im Reisebüro nutzen oder eine Web-Plattform wie booking.com nutzen. Zudem werden Preise nach Verfügbarkeit und Buchungszeitraum laufend angepasst.

Das zeigt: In einigen Verkaufskanälen kann die Preisgestaltung sehr dynamisch sein. Im Internet kann der Preis in Abhängigkeit von situativen Parametern in Sekundenschnelle variiert werden. Das sind zum Beispiel: