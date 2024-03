Corporate Identity aufbauen

Mit den folgenden Schritten und Elementen können Sie für Ihr Unternehmen eine Corporate Identity aufbauen.

Corporate Identity ist nicht nur ein Konzept, das erarbeitet wird und anschließend in einer Schublade sein Dasein fristet. Es ist das, was Ihr Unternehmen und Ihre Marke zum Leben erweckt. Daher sollten Sie an dieser Stelle schon mit einer ersten Bestandsaufnahme beginnen:

Grundlagen der Corporate Identity:

Welche Werte schreiben Sie Ihrem Unternehmen zu?

Was zeichnet Ihr Unternehmen besonders aus?

Denken Sie an das Personenmodell:

Wie und wer möchten Sie (als Unternehmen) gerne sein?

Wie möchten Sie gerne von Ihren Zielgruppen wahrgenommen werden?

Und was genau unterscheidet Sie wirklich von Ihren Wettbewerbern?

Corporate Design:

Welchen optischen Eindruck möchten Sie bei Ihren Zielgruppen hinterlassen?

Welchen Anspruch hat Ihre Zielgruppe an das Design?

Welche Bestandteile des Corporate Designs haben Sie bereits definiert?

Passt das aktuelle Design zu Ihrem angestrebten Image?

Corporate Behaviour:

Welches Verhalten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen Sie sich, damit Ihr angestrebtes Image auch in der Öffentlichkeit und in Ihren Zielgruppen ankommt?

Gibt es dazu schon Regeln und Normen in Ihrem Unternehmen?

Wenn Ja, sind diese auch allen Mitarbeitenden bekannt?

Corporate Culture:

Wie gehen Ihre Mitarbeitenden aktuell miteinander, mit Kunden und Geschäftspartnern um?

Inwieweit kann sich dabei jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin entfalten?

Haben Sie bereits Regeln und Werte, die die gewünschte Unternehmenskultur beschreiben?

Corporate Communication:

Welche Kommunikationsstrategie verfolgen Sie aktuell?

Welche Kanäle nutzen Sie dafür?

Welches Wording nutzen Sie derzeit?

Und welche Sprache spricht Ihr Unternehmen?

Gibt es dafür eine Definition, damit auch externe Dienstleister in Ihrem Sinne kommunizieren (können)?

Machen Sie mithilfe dieser Fragen eine Bestandsaufnahme zur Corporate Identity Ihres Unternehmens und halten Sie die Ergebnisse in der folgenden Vorlage fest.