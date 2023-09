Inhalte und Aufbau eines Marketingplans

Vorlage für Ihren Marketingplan

Klären Sie vorab:

Für welches Produkt, welche Produktlinie oder für welche Marke wollen Sie einen Marketingplan erstellen?

Grenzen Sie den Markt räumlich ein, zum Beispiel auf ein Land oder eine Region.

Ermitteln und strukturieren Sie dann für Ihren Marketingplan alle relevanten Informationen. Die einzelnen Schritte sind in der folgenden Vorlage für Sie zusammengefasst. In dieser Vorlage können Sie alle Informationen zusammenstellen, aufschreiben und damit dokumentieren. Am Ende haben Sie einen fertigen Marketingplan.