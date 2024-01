Soll-Vorgaben entwickeln zur Messung der Zielerreichung

Schwierig ist es, die Erwartungen in Bezug auf einzelne Aktionsziele zu benennen und sie in Soll-Vorgaben zu übertragen. Welche Zielerreichung kann erwartet werden? Was sind realistische und gleichzeitig anspruchsvolle Vorgaben?

Diese Vorgaben können aus Unternehmenszielen selbst, aus übergeordneten Marketingzielen und aus Erfahrungen mit vergleichbaren Marketingaktionen abgeleitet werden. Sie haben dafür folgende Möglichkeiten:

Bestimmen Sie Soll-Vorgaben in Bezug zu Wettbewerbern; etwa in der Form: „Wir wollen besser sein als unser Wettbewerber A!“

Sie können Branchenvergleiche anstellen oder besonders gute Vorreiterbeispiele als Maßstab heranziehen.

Schließlich können Sie auch Erfahrungen aus der Vergangenheit (Fortschreibung) nutzen, um einen Planwert zu bestimmen und Sollvorgaben zu machen; Beispiel: „Die Response-Rate zur Mailingaktion soll im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent steigen!“

Zudem müssen Sie die Zielerreichung und den Nutzen, der damit verbunden ist, immer mit dem Aufwand für die jeweilige Marketingaktion vergleichen. Kennzahlen müssen also die Wirtschaftlichkeit einer Marketingaktion bewerten und belegen.

Das kann zum Beispiel mithilfe der Break-Even-Analyse erfolgen. Sie ermitteln dazu, welchen Effekt eine Marketingaktion haben muss im Sinne von „mehr Umsatz“ oder „mehr Gewinn“. Diese müssen mindestens die Kosten der Marketingaktivität einspielen.

In der Praxis ist es sehr schwierig, diese Anforderung zu erfüllen. Gefährlich ist, wenn Marketingaktionen gestrichen werden, weil die Wirtschaftlichkeit nicht genau bestimmt werden kann; genauso ist es schädlich, wenn immer wieder teure Marketingaktionen durchgeführt werden und niemand weiß, was sie bringen.