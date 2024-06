Marketingbudget planen und berechnen mit Excel

Schritt 9: Daten zur Marketingbudget-Planung verwalten

Die hier eingetragenen Daten werden im Arbeitsblatt MARKETINGPLANDATEN mit den weiteren Angaben zusammengeführt und dann zu einem Budgetplan aggregiert. Diese Daten werden auch in den Pivot-Charts verwendet, um einen Überblick über Ihr Marketingbudget für alle Marketingaktionen über einen gewählten Zeitraum zu erhalten.

Um die Daten in MARKETINGPLANDATEN zu aktualisieren, wählen Sie die Funktion „Daten aktualisieren“ in der Überschriftenzeile. Nur so kann sichergestellt werden, dass die aus diesen Daten resultierenden Pivot-Charts aktuell und korrekt sind.