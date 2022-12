Wie man Ziele messbar macht

Ein Ziel kann messbar formuliert werden, wenn es mit einer messbaren Kennzahl (quantitativ), mit einer Bewertungsskala (relativ) oder einer eindeutigen Zustandsbeschreibung verknüpft ist.

Wird die Zielerreichung durch eine messbare Kennzahl dargestellt, muss diese Kennzahl eindeutig definiert sein. Dazu gehören neben der Zahl auch die Mess-Einheit (Euro, Stück etc.) und das Messverfahren, das beschreibt, was genau gemessen oder gezählt wird und auf welchen Zeitraum sich die Messung bezieht. Auch bei einer Bewertungsskala muss angegeben werden, welche Kriterien der Bewertung zugrunde liegen und wer was bewertet.

Ist der Messaufwand allerdings größer als der Ertrag, der durch das Ziel erreicht wird, wird keine vernünftige Führungskraft messen. Wird das Ziel SMART formuliert, ist auch ohne Messaufwand eine nachvollziehbare, begründete und damit akzeptable Einschätzung möglich.

Bei qualitativen Zielen, die nicht im engeren Sinn messbar sind, hilft ein Vorher-Nachher-Vergleich. Der sollte in den Umsetzungsprozess integriert sein, indem während der Umsetzung von Maßnahmen immer wieder geprüft wird, ob sich etwas verändert und verbessert hat oder ob das Ziel erreicht ist. Diese Bewertungen im Prozess unterstützen Veränderungsprozesse nachhaltig und sie erhöhen die Akzeptanz der Veränderung.

Im nächsten Schritt brauchen Ziele und die Messwerte eine Soll-Vorgabe. Sie drückt aus, bei welchem gemessenen Wert das Ziel als „erreicht“ gilt. Oder sie beschreibt den gewünschten Zustand anhand von klar erkennbaren Kriterien: ist erfüllt, läuft, ist besetzt, arbeitet produktiv etc.