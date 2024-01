Operative Marketingziele, Aktionsziele und ihre Kennzahlen

Wenn die im Rahmen der Marketingplanung vorgesehenen Marketingaktionen durchgeführt werden, müssen auf der operativen Ebene für jede einzelne Aktion spezifische operative Marketingziele, die Aktionsziele, bestimmt und Kennzahlen daraus abgeleitet werden. Da dann vor allem die Messung und die Datengenerierung aufwendig sind, müssen hier Systeme installiert werden, die eine einfache und schnelle Datenerhebung gewährleisten.

Möglich ist beispielsweise eine Anbindung an ein ERP- oder Vertriebssystem, die Nutzung eines Data Warehouse oder direkte Befragungen oder Beobachtungen der Kunden am Point of Sale.

Diese Daten fließen in einen Soll-Ist-Vergleich ein. Die Abweichungen werden analysiert, und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Marketingaktion werden aufgezeigt. Auf dieser Grundlage kann dann wiederum der Marketingplan aktualisiert werden.

Schließlich können weiterführende Analysen durchgeführt werden, um Ursache-Wirkungsbeziehungen zu überprüfen und eine Marketingaktion zu steuern. Zum einen können dafür weitere, spezielle Kennzahlen ermittelt oder berechnet werden. Diese sollen sichtbar machen, wie die einzelne Marketingaktion am Ende dazu beiträgt, dass die übergeordneten Marketingziele und die Unternehmensziele erreicht werden und welche Stellhebel dabei wichtig sind.