Das Product-Factbook als Produktplanungssystem

Inhalte und Gliederung des Product-Factbook

Im Product-Factbook werden nicht einfach alle Informationen und Pläne zusammengeheftet, die oben genannt sind. Das würde erstens zahlreiche Redundanzen schaffen und zweitens keinen Beitrag zu mehr Übersichtlichkeit leisten. Im Product-Factbook werden die entscheidenden Informationen auf den Punkt gebracht, zusammengestellt und einfach sichtbar gemacht. Es ist das zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument für das Produktmanagement.

Was dabei im Einzelnen wichtig ist und ins Product-Factbook gehört, müssen Sie als Produktmanager selbst für sich entscheiden. Das hängt davon ab, welche Aufgaben für Sie kritisch sind, woran Sie regelmäßig arbeiten und was aktuell für Sie und Ihr Unternehmen wichtig ist. Alle weiteren Informationen und Pläne werden in der bewährten Form gesondert weitergeführt; das Product-Factbook verweist auf diese Pläne.

Es ist empfehlenswert, für jedes Produkt ein eigenes Product-Factbook zu erstellen und zu pflegen. Deshalb hängen Gliederung und Inhalte auch davon ab, in welcher Lebensphase sich das Produkt befindet. Die folgenden Inhaltselemente werden im Laufe des Produktlebenszyklus nach und nach mit entsprechenden Informationen gefüllt und erweitert.

Produkt

Kurze Produktbeschreibung

Besondere Produktmerkmale, Eigenschaften und Funktionen, Patente, Zulassungen, Normen, Prüfberichte, Markenrechte, Lizenzen etc.

Lieferumfang, Zubehör, Bedienungsanleitungen

Wichtige Produktvarianten, ergänzende Produkte, Einordnung in das Produktprogramm, in Produktlinien, Sortimente oder Kategorien

wichtige produktbegleitende Dienstleistungen und Serviceangebote: Garantien

Kurze Beschreibung des Geschäftsmodells, das mit dem Produkt verknüpft ist (Visualisierung als Business Canvas)

Markt

Wichtige Informationen zu den relevanten Zielgruppen; Merkmale der Konsumenten oder der gewerblichen Kunden

Kundensegmente mit jeweiligen Persona-Beschreibungen

Anwendungs-Szenarien

Hinweise zu den Akteuren im Vertriebs- und Verkaufsprozess (Handel, Dienstleister, Berater)

Nutzen und Erwartungen der Zielgruppen

Wettbewerber und potenzielle Ersatzprodukte

Unique Selling Position des Produkts im Wettbewerb

Ziele und Kennzahlen aus dem Businessplan

Marktpotenziale

Absatz und Umsatz (Soll und Ist)

Kalkulationen zur Produktentwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb

Kosten (Soll und Ist)

Deckungsbeitrag, Gewinn, Rendite, Break-even-Rechnung, Amortisation (Soll und Ist)

Kennzahlen und Indikatoren zur strategischen Bedeutung des Produkts

Budgets für Produktentwicklung, Markteinführung, Produktpflege

Marketing- und Vertriebsplanung

Strategie im Marketing und Vertrieb

zentrale Nutzenargumente für Marketing und Vertrieb sowie Argumente und Belege zur Einwandbehandlung

Partner zur Distribution

Verweise auf Broschüren, Webseite, Datenblätter und sonstiges Marketing- und Vertriebsmaterial

Schulung und Qualifizierung der Partner

wesentliche Aktionen und Maßnahmen aus dem Marketingplan

wesentliche Aktionen und Maßnahmen zur Vertriebsplanung

wesentliche Aktionen und Maßnahmen im Key Account Management

Dokumentation von Presseberichten, Testberichten

Produktpflege

Ergebnisse aus dem Beschwerdemanagement oder Produkt-Audits

Erkenntnisse aus der Produktbeobachtung, Mängellisten, Rücknahme, Rückrufe etc.

wichtige gesetzliche und technologische Rahmenbedingungen sowie Auswirkungen auf das Produkt

Aktionen zur Produktverbesserung und für Produktvarianten, Produktdifferenzierung

Übersichten zur Produkt-Roadmap oder zur Feature-List

Ergebnisse aus Wertanalyse-Projekten

wesentliche Angaben zur Planung eines Relaunchs des Produkts

wichtige Serviceleistungen wie Schulung, Finanzierung, Wartung

Anpassungen Preis und Maßnahmen im Rahmen der Preispolitik

Informationen zu Rücknahme, Recycling, Entsorgung

Dokumentations- und Informationspflichten

Verweise auf Handbücher und technische Dokumentationen

Produkt-Controlling

wichtige Kennzahlen und Soll-Ist-Vergleiche für das Produkt, einzelne Produktvarianten, Zielgruppen und Märkte zu

Absatz

Umsatz

Kosten

Deckungsbeitrag

Gewinn

Rendite

Investitionen

Kundenzufriedenheit

strategische Potenziale

Allgemeine Informationen

verantwortlicher Produktmanager

verantwortliche Personen im Marketing, Vertrieb, Key Account Management, Produktentwicklung, Produktion, Logistik, Service, Geschäftsleitung

Kontaktdaten

Versionshinweise und Hinweise zur Prüfung und Bearbeitung des Product-Factbooks

Verweise auf weitere Dokumente und Informationsquellen

Struktur Ablage zum Produktmanagement

redaktionelle Hinweise

Glossar

Mit dem Product-Factbook stellen Sie sicher, dass die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, Pflege, Verbesserung, Variation und Bewertung eines Produkts aufeinander abgestimmt sind und auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind.