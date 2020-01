Kennzahlen fürs Marketing-Controlling mit Beispielen erklärt

Tipp: Kennzahlen für Planung, Steuerung und Controlling festlegen

Kennzahlen spielen im Management und in der Unternehmensführung eine maßgebliche Rolle. Viele beziehen sich auf das Paradigma: If you can’t measure it, you can’t manage it. Deshalb finden Sie in den folgenden Handbuch-Kapiteln ausführliche Erläuterungen und zahlreiche Kennzahlen, die Sie auch im Marketing nutzen können: Kennzahlensysteme, Key Performance Indicators, Kennzahlen-Dashboard. Hier finden Sie auch Excel-Vorlagen, um Kennzahlen zu erheben, zu analysieren und zu visualisieren.