Kennzahlen für die Balanced Scorecard (BSC) ermitteln

Ob eine Kennzahl ein Früh- oder ein Spätindikator ist, hängt davon ab, aus welcher zeitlichen Perspektive Sie Ihren jeweiligen Prozess betrachten und welche Erkenntnisse und Maßnahmen Sie daraus ableiten. Bei einem Spätindikator steht im Vordergrund, was in der Vergangenheit passiert ist. Mit einem Frühindikator soll sichtbar werden, was in der Zukunft sein kann. Die Zuordnung ist nicht immer eindeutig.