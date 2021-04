Kennzahlen messen, erheben und berechnen

Mögliche Datenquellen

Als mögliche Quellen für die Datenerhebung, Messung oder Berechnung von Kennzahlen kommen zunächst bestehende EDV-Systeme in Betracht, die im Unternehmen genutzt und mit Daten automatisch oder manuell gefüttert werden. Beispiele sind: Buchungen von Zahlungsvorgängen im Buchhaltungssystem, Eingaben und Einträge in einem Personalwirtschaftssystem, Messdaten in einem Qualitätsmanagementsystem oder Betriebsdatenerfassungssystem, Kundendaten in einem CRM-System, Lagerbestände in einem Warenwirtschaftssystem und viele mehr.

Zur Berechnung mancher Kennzahlen kann es notwendig sein, auf externe Daten zuzugreifen. Diese sind dann verfügbar in: Marktstudien, Berichten des Branchenverbands, Statistisches Bundesamt oder andere statistische Ämter.

In anderen Fällen müssen Sie oder die Mitarbeitenden in den Fachbereichen selbst messen. Sie führen eigene Listen in einer Datenbank oder einem Tabellenkalkulationsprogramm. Um dort Daten einzugeben und zu pflegen, müssen Sie selbst Ereignisse, die sich ergeben haben, in der richtigen Weise codieren, Personen befragen oder eine Umfrage durchführen.

Beispiele zur eigenen Datenerfassung sind: Die Marketingmitarbeiter halten fest, wie viele Teilnehmende bei einer Fachkonferenz anwesend waren; die Mitarbeiterinnen in der Personalentwicklung schreiben auf, wie viele Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr geschult wurden und wie viele Schulungstage insgesamt durchgeführt wurden. Sie selbst führen eine Befragung in der Belegschaft durch, mit der Sie das Betriebsklima bewerten lassen.

Problematisch dabei ist, dass an vielen Stellen unzählige Listen in unterschiedlichster Form geführt und gepflegt werden. Kaum jemand dürfte einen Überblick haben, welche Listen, Dateien oder Datenbanken mit „Rohdaten“ für Kennzahlen es im Unternehmen gibt. Alle, die spezielle Kennzahlen brauchen, erstellen ihr eigenes System, erfassen selbst die Daten, berechnen daraus ihre Kennzahlen und bereiten diese für ihre Zwecke auf. Wenn das fachlich korrekt gemacht wird und der Aufwand vertretbar ist, mag das ausreichen. Allerdings besteht die Gefahr, dass ein Wildwuchs an Datensammelei und Kennzahlen entsteht, die für Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar sind. Deshalb müssen die Messverfahren klar geregelt und transparent sein.