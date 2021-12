Informationen zum Wettbewerb sammeln

Ziel, Zweck und Detailierungsgrad der Informationsrecherche bestimmen

Diese Beispiele zeigen, dass das Sammeln von Informationen zum Wettbewerb sehr umfangreich und damit sehr aufwendig werden kann. Deshalb muss im Einzelfall geklärt werden, in welchem Detaillierungsgrad die Informationen erfasst werden. Das ergibt sich oft aus einzelnen Fragestellungen der betroffenen Fachbereiche Ihres Unternehmens: Wer will was genau wissen?

Die Produktentwicklung wird kontinuierlich verfolgen, welche technischen Veränderungen Konkurrenzprodukte haben – und daraus Rückschlüsse für die eigene Produktgestaltung ziehen.

Das Marketing beobachtet regelmäßig, welche Werbekampagnen ein Wettbewerber durchführt und wann er Preisaktionen ankündigt. Es verfolgt: Wie oft, in welchem Umfang, mit welcher Zielrichtung, in welcher Kombination, in welchen Absatzkanälen und mit welchen Effekten (Umsatz, Marktanteil) Marketingaktionen von Wettbewerbern durchgeführt werden. Damit kann es die eigenen Marketingaktionen darauf abstimmen und gegebenenfalls angemessen reagieren oder vorausschauend agieren.

Die Produktion will wissen, warum ein Wettbewerber seine Produkte günstiger anbieten kann. Hat er geringere Herstellkosten? Wodurch sind diese begründet? Mit solchen Informationen und einem Prozessvergleich lassen sich Einsparpotenziale erkennen und nutzen.