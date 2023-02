Kunden- und Marktinformationen sammeln

Kennen Sie den Markt Ihres Kunden?

Sammeln Sie alle Informationen über Ihren Markt, Ihre Kunden und den Markt des Kunden, die Sie bekommen können. Denn: Kundencoaching stellt den Markt des Kunden in den Vordergrund! Sie sollten also wissen, wie der Markt Ihres Kunden funktioniert und welche Rolle Ihr Kunde dort spielt. Gerade im Detail kann Ihr Schlüssel zum Erfolg liegen.

Denken Sie dabei an Ihren Kunden nicht nur in der Form des gesamten und abstrakten Unternehmens des Kunden. Sehen Sie immer auch die Menschen und Ihre Ansprechpartner aus dem Einkauf, die Nutzer Ihres Produkts beim Kunden, den Entscheider beim Kunden etc.