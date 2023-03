Personalstundensatz für Produktivstunden berechnen

Damit haben Sie sämtliche Kosten Ihres Unternehmens für ein Jahr erfasst und auf eine Arbeitsstunde des entsprechenden Mitarbeiters verrechnet. Diesen Personalstundensatz finden Sie in Zelle F38.

Dieser Stundensatz bezieht sich allerdings auf die Plan-Stunden des Mitarbeiters. Diese können Sie nicht vollständig produktiv nutzen oder für Kundenaufträge fakturieren. Deshalb müssen Sie aus diesem Plan-Stundensatz den Produktiv-Stundensatz berechnen.

Der fakturierbare Personalstundensatz ergibt sich aus:

= Planstundensatz (Zelle F38) × Plan-Stunden pro Jahr (Zelle C9) ÷ Produktiv-Stunden pro Jahr (Zelle C10)

Da sich dieser Zuschlag aufgrund von Feiertagen, Urlaub, Krankheit etc. ergibt, wird er in der Excel-Vorlage nach der Zahl der entsprechenden Tage auf diese Ausfallzeiten verteilt; die entsprechenden Berechnungen erfolgen in den Zeilen 39 bis 43.

Im Beispiel, das in der Excel-Vorlage hinterlegt ist (Tabellenblatt PREISKALK-PERSONAL1) wird so aus dem Planstundensatz von 38,69 EUR der Personalstundensatz für produktive und verkaufbare Personalstunden in Höhe von 47,91 EUR (in Zelle F45).