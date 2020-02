Methoden der Marktanalyse

Portfolio-Diagramme

Mit der Marktanalyse soll die Attraktivität eines Marktes untersucht und dargestellt werden. Die Geschäftsleitung will auf dieser Grundlage entscheiden, ob das Unternehmen in einen Markt (mit einem neuen Produkt) einsteigen will, ob sie ihn verlassen will (und die Produkte aus dem Markt nimmt) oder wie sie ihn bearbeiten kann – mit geeigneten Marketingmaßnahmen wie Produktdifferenzierung, Preisanpassungen, neue Distributionskanäle oder verstärkte Werbung.

Die Attraktivität eines Marktes wird oft in der Form eines Portfolio-Diagramms dargestellt. Hier werden zwei oder mehr Merkmale zueinander in Beziehung gesetzt, um Unterschiede von Märkten für Entscheider sichtbar zu machen. So können Märkte in einem Portfolio zum Beispiel nach Größe des Marktpotenzials und Marktwachstum abgebildet werden.

In Portfolios werden auch Wettbewerber miteinander verglichen; etwa nach den beiden Merkmalen Leistung des Produkts und Preis. Das kann die Wettbewerbsintensität in einem Markt sichtbar machen – ebenfalls ein Indikator für seine Attraktivität.