Wie Sie eine Roadmap erstellen und anwenden – Vorgehen im Projekt

4. Schritt: Zeit- und Projektplan entwickeln

Wie im Projektmanagement üblich hat das Projektteam eine Projektleiterin oder einen Projektleiter. Diese Person erstellt einen Projektstrukturplan mit den einzelnen Arbeitspaketen und Arbeitsschritten sowie einen Zeit- und Kostenrahmen für das Projekt „Roadmap XY“. Dies wird mit dem Projektteam und auch mit dem Management und der Geschäftsleitung abgestimmt. Diese können einen Lenkungskreis bilden, der das Projekt begleitet und unterstützt.

5. Schritt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren

Für die Vorbereitung und die Steuerung der Arbeit an den Inhalten einer Roadmap ist es hilfreich, weitere Mitarbeitende im Unternehmen zu informieren. Dazu werden Vorlagen erstellt, die Informationen zur Methode des Roadmapping enthalten, Spielregeln für das Erstellen einer Roadmap benennen und insbesondere Erwartungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formulieren.

Denn die Mitarbeitenden und externe Personen als Experten liefern die zentralen Informationen, die benötigt werden, um eine Roadmap zu entwickeln. Außerdem kann eine gesonderte Informationsbroschüre erstellt werden, mit der externe Personen und Fachleute angesprochen werden, deren Know-how und Erfahrung für die Inhalte der Roadmap notwendig oder hilfreich sind.

Ziel dabei ist, den beteiligten und betroffenen Mitarbeitenden ein Überblickswissen zu verschaffen, das ihnen zeigt, was Roadmaps sind und was damit erreicht werden soll, wie der Prozess zur Erstellung abläuft und welche Inhalte bereits erarbeitet wurden oder noch erarbeitet werden.

Vorteilhaft ist, wenn damit das Bewusstsein und die Einstellung der betroffenen Personen gefördert wird, in langfristigen Perspektiven zu denken und langfristige Visionen zu entwickeln – genau dies ist oft eines der zentralen Probleme; die befragten Personen denken zu klein, zu eng, zu kurzfristig, zu problembezogen – und nicht potenzialbezogen.

6. Schritt: Workshops durchführen

In den anschließenden Workshops und Reviews werden die Inhalte erarbeitet, die dann in die Roadmap einfließen. Die dabei erarbeiteten Inhalte orientieren sich an den zuvor festgelegten Elementen der Roadmap. Das sind:

Abgrenzung der Handlungsfelder

Festlegung der Betrachtungsobjekte in den Bereichen Bedarfe, Produkte, Technologien, Prozesse und ihre jeweilige Entwicklung

Bestimmung des Zeitraums der Vorausschau (Dimension der Zeitachse)

Sie spannen den Rahmen auf, der nun mit möglichst konkreten Inhalten ausgefüllt werden muss. Die dabei relevanten Themen und Einzelaspekte sowie die damit verbundenen Aufgaben können schrittweise bearbeitet werden. Im Allgemeinen wird das Projektteam eine Vorlage erarbeiten, die dann in mehreren Workshops diskutiert, ergänzt und inhaltlich ausgefüllt wird.

In einem ersten Kick-off-Workshop werden zunächst

die Ziele erarbeitet, die mit einer Roadmap verfolgt werden,

strategische Pläne und Fragestellungen des Unternehmens insgesamt dargestellt und in einen Zusammenhang mit der Roadmap gebracht,

daraus die Handlungsfelder abgeleitet, die den inhaltlichen Rahmen der Roadmap bestimmen,

die zeitliche Dimension festgelegt, für die eine Vorausschau erfolgen soll.

In weiteren Workshops werden dann die Betrachtungsobjekte identifiziert, analysiert und diskutiert. Das umfasst zum einen die Auswahl der Objekte, die möglichen Zusammenhänge und ihre zukünftige Entwicklung. Besonders wichtig ist es abzuschätzen, welche Objekte erst in der Zukunft bedeutsam werden. Was heute noch keine Rolle spielt, wird sonst oft ausgeblendet.

Dafür bieten sich unterschiedliche Methoden an. Beispiele sind: Szenario-Technik, Delphi-Befragungen, strukturierte Experten-Interviews, Patent-Analysen, Publikations-Analysen, Fortschreibungen, Einflussfaktoren-Analyse oder Lead-User-Analysen.

7. Schritt: Reviews durchführen

Die Workshop-Ergebnisse werden in einem Review-Prozess überprüft und gegebenenfalls angepasst oder ergänzt. Dazu prüft zunächst das Projektteam die Ergebnisse auf Plausibilität, offensichtliche Lücken und Verständlichkeit.

Dann prüft das Management (Unternehmensleitung), inwiefern die Ergebnisse zur strategischen Planung passen und welche Zusammenhänge mit laufenden Projekten, Entwicklungen und Aktivitäten bestehen.

Die überarbeiteten Ergebnisse können auch den Mitwirkenden in den Workshops noch einmal zur Prüfung und Ergänzung vorgelegt werden. Schließlich können (weitere) externe Experten für ein Review herangezogen werden.

8. Schritt: Roadmap erstellen

Im vorletzten Schritt werden alle Ergebnisse in Form einer Roadmap als grafische Übersicht aufbereitet. Die Übersicht sollte durch eine schriftliche Dokumentation mit ausführlichen Erläuterungen, Beispielen, Belegen, Zahlen und Daten ergänzt werden.

In der Roadmap können einzelne Schwerpunkte für die zukünftige Unternehmensentwicklung, für das Produktmanagement oder für die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche identifiziert, benannt und markiert werden. Sie werden als Entwicklungspfade hervorgehoben – wie in Abbildung 8 beispielhaft dargestellt.