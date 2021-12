Roadmap – Aufbau, Inhalte und Beispiele

Basismodell für eine Roadmap, Struktur und Aufbau entwerfen

Wenn Sie eine Roadmap entwickeln wollen, können Sie sich im ersten Schritt an dem allgemeinen Modell wie in der folgenden Vorlage orientieren und dieses nutzen. Anschließend passen Sie den Betrachtungshorizont und den Zeitrahmen sowie die strukturierenden Ebenen für Ihre Zwecke an.

Klären Sie für Ihr Basismodell, auf dem Sie Ihre jeweiligen speziellen Roadmaps aufbauen wollen: