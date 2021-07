Wertanalyse – Bedeutung, Normen, Vorgehen und Beispiel

Prinzipien und Merkmale der Wertanalyse

Die Stärke der Wertanalyse ist, dass sie unterschiedliche Methoden und Werkzeuge der Produkt- und Prozessplanung unter einer Systematik zusammenführt und pragmatisch anwendet. Sie will den Einsatz von Methoden und methodischem Vorgehen sicherstellen. Außerdem hilft sie, vor allem in Funktionen und in Wert zu denken. So wird eine konsequente Markt- und Preisorientierung im Unternehmen gefördert.

Dabei kommt es darauf an, unterschiedliche Akteure in einem Team zusammenzuführen, deren Kreativitätspotenziale zu nutzen und am Ende immer das Wohl und den Nutzen der Kunden zu verfolgen. Besonders wichtig sind deshalb die Verhaltensweisen der Mitglieder im Wertanalyse-Team. Abbildung 1 zeigt diese Ziele, Prinzipien und Elemente der Wertanalyse in der Übersicht.