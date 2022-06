Wie Projekte gemanagt werden

Projektmanagement nach Scrum

In den letzten Jahren hat das agile Projektmanagement als eine weitere, besondere Methode für Projektmanagement an Bedeutung gewonnen. Dabei geht es darum, dass sich das Projektteam täglich und intensiv über den Projektverlauf abstimmt. Dadurch entfällt ein großer Teil der Projektplanung und des übergeordneten formalen Projektmanagements. Der intensive Austausch erfolgt in einem täglichen, kurzen Meeting, dem sogenannten Scrum.

In einem „Scrum-Projekt“ sollen wenige und einfache Regeln gelten, die maßgeblich dafür sind, dass das Projektteam die gemeinsamen Ziele erreicht. Entscheidend ist, dass ein Team beim agilen Projektmanagement sich selbst organisieren kann und auch darf und dass es interdisziplinär zusammengesetzt ist, sodass unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen.