Projektcontrolling – Welche Projektkennzahlen sind wichtig?

Strategische Projektziele formulieren

Bereits in der Phase der Projektvorbereitung wird in der Regel eine grobe Zielplanung vorgenommen und im Projektantrag fixiert. Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können, ist diese Zielvorgabe zu präzisieren und eine Unterscheidung zwischen strategischen und operativen Zielsetzungen vorzunehmen. Dabei kann von dem sogenannten Dreieck der Projektziele ausgegangen werden, wie sie in Abbildung 4 visualisiert sind.