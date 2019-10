Steuern: Projektfortschritt überwachen und Projekt vorantreiben

Mit den folgenden beiden Excel-Vorlagen können Sie die benötigten Arbeitszeiten für einzelne Aufgaben oder Arbeitspakete erfassen. Zudem werden die Arbeitszeiten dem Zeitraum zugeordnet, in dem sie angefallen sind. Die Beschäftigten geben dazu ihre Arbeitszeit in einem Balkenplan (Gantt-Diagramm oder Ablaufplan) ein, der sichtbar macht, in welcher Projektphase die Arbeitszeit angefallen ist. So können Sie den Zeitaufwand in Projekten richtig zuordnen und Soll-Ist-Abweichungen bewerten.