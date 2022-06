Voraussetzungen für das Projektmonitoring

Die Projektplanung kann den Projektverlauf nur gedanklich vorwegnehmen. Was während des Projekts dann tatsächlich passiert, kann mehr oder weniger davon abweichen. Trotzdem ist Planung wichtig, denn die Steuerung und Überwachung in der Realisierungsphase kann immer nur so gut sein wie die vorangegangene Planung.

Abweichungen zwischen dem realen Projektablauf IST und der Planung SOLL werden nur dann sichtbar, wenn das SOLL bekannt ist. Die Voraussetzung für das Projektmonitoring ist deshalb, dass es einen Projektplan gibt. Während des gesamten Projekts wird immer wieder geprüft, ob der Projektverlauf dem Plan entspricht, ob ein Eingriff notwendig ist oder ob der Projektplan geändert werden muss.