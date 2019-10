Beschreibung

Scrum ist eine alternative Vorgehensweise bei Projekten und eine Vorgehensweise im agilen Projektmanagement. Es wird weniger geplant oder aufwendig dokumentiert. Statt dessen baut Scrum auf Transparenz und häufigen Austausch der Projektmitarbeiter untereinander. Das Besondere an Scrum: tägliche Treffen der Projektmitarbeiter, selbstverantwortliche Arbeit an den Projektaufgaben und enge Abstimmung mit Auftraggeber, Kunden und Anwendern.



Mit Scrum werden einfache Werkzeuge und Methoden angewendet, die viel Transparenz und Kommunikation fördern. Die Anforderungen der Kunden und Anwender an das Produkt oder Projektergebnis werden in Form von User Storys auf Story Cards geschrieben. Dafür finden Sie hier eine Vorlage.



Das Projektteam macht daraus eine grobe Aufgabenliste und schätzt Komplexität und Aufwand ab. Nutzen Sie die Vorlage für das Product-Backlog, um einen einfachen Aufgabenplan in Ihrem Scrum-Team zu erstellen.



Nach und nach werden diese Aufgaben bearbeitet und Produktteile oder Projektlösungen entwickelt. Das erfolgt in einem Sprint. Was dort genau bearbeitet wird, stellen Sie mit der Vorlage Sprint-Backlog zusammen. Wie weit die Aufgaben bereits bearbeitet wurden, ist mit der Vorlage für ein Sprint-Taskboard für alle Projektmitarbeiter täglich sichtbar.



Wie das Projekt so vorankommt und welche Geld- und Zeit-Budgets dabei verbraucht werden, wird im Burndown-Chart erfasst. Dafür haben wir hier vier unterschiedliche Darstellungsformen entwickelt, die Sie als Excel-Vorlage nutzen können.



Auch bei einem Scrum-Projekt läuft nicht alles reibungslos ab. Es gibt Hindernisse, die bewältigt werden müssen. Stellen Sie diese mit der Vorlage Impediment-Backlog zusammen; dann können Sie diese Punkt für Punkt lösen. Die Stimmung im Team und die gute Zusammenarbeit sind entscheidend für das Scrum-Projekt. Diskutieren Sie darüber regelmäßig im Team-Review mit Hilfe der Vorlage zum Happiness-Index.