Projektcontrolling mit einem Kennzahlen-Dashboard

Daten erfassen

Während des Projektverlaufs und mit der Projektbearbeitung erfassen Sie die Ist-Daten für diese Kennzahlen. Sie müssen dafür:

eine Person bestimmen , die für die jeweilige Kennzahl den Messwert ermittelt und an Sie weiterleitet;

, die für die jeweilige Kennzahl den Messwert ermittelt und an Sie weiterleitet; festlegen, in welchem Zeitrhythmus die Messwerte erfasst und gemeldet werden (mit dem Excel-Tool können täglich Messwerte erfasst werden, oft genügt eine wöchentliche Messung);

die Messwerte erfasst und gemeldet werden (mit dem Excel-Tool können täglich Messwerte erfasst werden, oft genügt eine wöchentliche Messung); das Datum der Messung und den gemessenen Wert im Tabellenblatt DATEN erfassen in den Spalten A, B und C.

Ein Beispiel, wie die Daten erfasst werden, zeigt Abbildung 11. In Spalte A wird das Datum der Messung, in Spalte B die gemessene Kennzahl und in Spalte C der Messwert eingetragen. In den Spalten D, E, F und G werden dann Ihre Einträge zur Definition der Kennzahl und der Ziel- und Sollwerte angezeigt.