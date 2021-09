Datengrundlage für das Multiprojekt-Controlling

Der Wert in der Spalte GRÜN gibt für die Kennzahl die Grenze zwischen dem grünen und gelben Bereich an. Der Wert in der Spalte ROT ist die Grenze zwischen dem gelben Toleranzbereich und dem roten Bereich. Ob ein niedriger oder ein hoher Wert besser ist, hängt von der Art der Kennzahl und ihrer Definition ab. Das wird in der Spalte A entsprechend eingetragen (positiv = hoher Wert ist besser; negativ = niedriger Wert ist besser).