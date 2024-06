Produktive Stunden und Leistungszeit ermitteln

Um den Stundensatz des Arbeitssystems zu berechnen, braucht es schließlich noch die Zahl der Stunden pro Jahr, in der das Arbeitssystem produktiv ist und die erwartete Leistung erbringt. In der folgenden Abbildung werden ausgehend von einer theoretisch möglichen Arbeitszeit in Tagen (250 Tage pro Jahr als Kalendertage abzüglich Wochenende, Position 3.01) die produktiven Arbeitstage pro Jahr ermittelt (Position 3.05).

Abgezogen werden für die Berechnung:

Feiertage

Urlaubstage mit Betriebsschließung

sonstige nicht produktive Tage (zum Beispiel wegen Betriebsversammlung oder Abteilungsausflug)

Für die produktiven Stunden pro Jahr wird die Zahl der produktiven Tage mit der Stundenzahl multipliziert, in der das Arbeitssystem pro Tag Leistung bringt. Das hängt beispielsweise vom Schichtsystem in den Tagen von Montag bis Freitag ab. Im Beispiel aus der Abbildung wird mit einem Zweischichtsystem mit je 7,75 Stunden (15,5 Stunden) gerechnet.