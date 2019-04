Beschreibung

Mit diesem Dokumenten-Paket erhalten Sie eine Excel-Vorlage für die Angebotsverfolgung und Projektsteuerung. Damit überwachen Sie, welche Angebote Sie erstellt haben und welche zum Erfolg geführt haben. Nach der Auftragserteilung startet ein Projekt, das Sie mit dieser Excel-Vorlage in Bezug auf Terminplanung und Kosten steuern. Schließlich überwachen Sie die Rechnungsstellung für die einzelnen Projektpakete.



Wer ein Projekt leitet, braucht immer einen aktuellen Überblick, ob der Zeit- und Kostenrahmen eingehalten wird. Der Überblick kann verloren gehen, wenn viele Projekte gleichzeitig bearbeitet werden. Dann sind Kompetenzen im Multiprojektmanagement gefragt. Dienstleister, die im Projektgeschäft tätig sind, bei denen Angebot und Leistung also immer den Charakter eines Projekts haben, sind zudem darauf angewiesen, dass sie den Überblick über alle abgegebenen Angebote, erteilten Aufträge und deren Fakturierung behalten.



Dafür können Sie das Excel-Tool nutzen, das in diesem Handbuch-Kapitel erläutert wird. Die Vorlage beinhaltet wichtige Aufgabenbereiche für das Angebotsmanagement und Projektmanagement:

Angebotsverfolgung

Projektsteuerung

mitlaufende Kalkulation

Zahlungsmanagement

Projektabrechnung

Das Excel-Tool wurde so entwickelt, dass es mit einem Minimum an Pflege auskommt, gleichzeitig aber einen Überblick über alle wichtigen Kenngrößen für die Angebotsverfolgung und für die Projektsteuerung verschafft. Zudem können unterschiedliche Auswertungen (Reports) erstellt werden. Sie erkennen damit zum Beispiel:

welche Abteilung wie viele Angebote abgegeben hat

welche Angebote noch offen und welche bereits beauftragt wurden

wie hoch die Auslastung einzelner Abteilungen mit Projekten ist

welche Projekte Sie mit einem einzelnen Kunden durchführen

Sie können die Reports nach unterschiedlichen Zeiträumen oder Angebots- und Projektstatus filtern. Sie erkennen so, welche Angebotssummen und Projektsummen in Ihrer Pipeline sind und wo es Abweichungen gibt.



Gerade durch ihren einfachen Aufbau und die transparente Darstellung ist die Vorlage auch für das agile Projektmanagement und für Scrum-Projekte geeignet.