Phasen des Projektmanagements im Überblick

Tipp

Werkzeuge für Projektmanagement-Standards nutzen

In sehr ähnlicher Form finden Sie diese fünf Phasen des Projektmanagements auch in den allgemein anerkannten und häufig zugrunde liegenden Modellen oder Systemen zum Projektmanagement. Zum Beispiel: im PMBOK Guide des Project Management Institute (PMI), in der Project Excellence Baseline (PEB) der International Project Management Association (IPMA) oder bei PRINCE2 der Axelos Ltd.

Sie können die Excel-Vorlagen aus den folgenden Abschnitten also auch im Rahmen dieser Projektmanagement-Systeme einsetzen.