Serviceniveau als Servicelevel definieren

In vielen Unternehmen wird ein dreistufiger Prozess gewählt, um Anforderungen und Anfragen des Kunden nach Dienstleistungen zu erfüllen und diese standardisiert zu bearbeiten; die sogenannten Servicelevels. Folgende Level sind für die Bearbeitung von Kundenanfragen beispielsweise möglich:

Servicelevel 1

Level 1 ist die Anlaufstelle für Kunden über Telefon, E-Mail, Webseite (Chat-Funktion), WhatsApp etc. Der Servicemitarbeiter beantwortet Fragen und gibt Soforthilfe. Das können (technische) Generalisten tun, die durch Schulungen qualifiziert sind. Sie sollten 80 bis 90 Prozent der eingehenden Anfragen vollständig beantworten können.

Servicelevel 2

Level 2 beantwortet anspruchsvollere Fragen und hilft bei Problemen, die Level 1 nicht lösen kann. Hier bearbeiten Experten zu einzelnen Fachfragen die jeweilige Kundenanfrage.

Servicelevel 3

Level 3 sind Experten der Entwicklungsabteilung oder bei Lieferanten, die bei seltenen und sehr komplexen Aufgaben oder Kundenanfragen zurate gezogen werden und diese lösen müssen.

In einigen Fällen werden sogenannte Dispatcher vor Level 1 geschaltet. Sie nehmen die Telefongespräche nur an und leiten sie je nach Fragestellung und Thema an einen spezialisierten Level-1-Experten weiter.

Ein solch gestuftes Verfahren können Sie für zahlreiche Ihrer Dienstleistungen aufbauen. Das Spektrum reicht von einfachen Kundenanfragen zur Funktionsweise eines Produkts, über Schulung bis zu Instandsetzung und Planung und Beratung in der Vorphase.

Mit der Einrichtung von Servicelevels können Sie auch Kosten sparen. Meistens ist die Bearbeitung einer Kundenanfrage auf Level 1 deutlich günstiger als auf Level 2 und Level 3. Je mehr Anfragen Sie also in Level 1 abschließend bearbeiten, desto produktiver ist Ihr Serviceprozess. Das macht die folgende Abbildung sichtbar.