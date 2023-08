Implementation und Roll-Out

In dieser Phase werden die einzelnen in der Konzeption und Planung vorgesehenen Aktionen und Maßnahmen umgesetzt. Gegebenenfalls kann es zunächst einen Test mit einem einzelnen Bereich oder einer einzelnen internen Dienstleistung geben; so kann mit der Zentralisierung des Rechnungswesens begonnen werden, später können Personal und IT folgen.

Wenn der Test erfolgreich ist, kann der Roll-Out für das gesamte Unternehmen und für andere Servicebereiche erfolgen. Im Allgemeinen wird mit einer Implementierungszeit von einem bis zwei Jahren gerechnet.