Merkmale, Vorteile und Beispiele für Shared Service Center

Im Shared Service Center werden interne Dienstleistungen zusammengefasst

Die Einrichtung von Shared Service Centern in einem Unternehmen ist eine Form der Zentralisierung oder Konzentration der Organisation. Aufgaben, Funktionen oder Tätigkeiten, die in gleicher oder ähnlicher Form an mehreren Stellen im Unternehmen durchgeführt werden, werden an einer zentralen Stelle zusammengefasst – im Shared Service Center. Meistens sind es indirekte Bereiche oder Service-Abteilungen, die interne Dienstleistungen erbringen, die in einem Shared Service Center zusammengeführt werden. Beispiele sind Personalverwaltung, Rechnungswesen oder IT-Service.

Der Vorteil einer solchen Zentralisierung und Konzentration von Aufgaben für das Unternehmen ist: Es werden Kosten gespart. Die anderen, direkten oder dezentralen Bereiche eines Unternehmens (zum Beispiel Forschung und Entwicklung, Produktion oder Vertrieb) teilen sich die Inanspruchnahme und die Kosten der Dienstleistungen eines Shared Service Centers.