Verrechnung der Entsorgungskosten und Erträge im Unternehmen

Wie können nun in der betrieblichen Praxis in der Entsorgung Kosten gespart und die Erträge gesteigert werden?

Planung und Entwicklung von Produkten

Die Kosten entstehen oft schon bei der Entwicklung und Planung von Produkten oder Produktionsverfahren. Bei der Entwicklung der Produkte ist darauf zu achten, wie die Produkte nach dem Einsatz wieder- und weiterverwertet werden können. Dazu gehört auch die Reparatur- und Montagefreundlichkeit der Produkte, Anlagen und Maschinen.

Außerdem ist die Beobachtung der gesetzlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen wichtig. Regelmäßig ist zu prüfen: Sind Gesetze im Entstehen oder in der Weiterentwicklung, die die Entsorgung bestimmter Stoffe verteuern? Lehnt der Verbraucher bestimmte Stoffe, Verpackungen oder Produkte aus Imagegründen oder anderen Motiven immer mehr ab?

Bau von Anlagen und Gebäuden

Beim Bau von Anlagen und Gebäuden ist ebenfalls darauf zu achten, welche Produkte zukünftig erhöhte Entsorgungskosten verursachen könnten. Problematisch ist, dass der Staat zum Beispiel jahrelang den Einsatz von Dämmstoffen zur Energieeinsparung bei Gebäuden förderte und nun die Entsorgung dieser Dämmstoffe als problematisch einstuft.

Produktion

Bei der Produktion stellt sich die Frage, mit welchem Aufwand an Energie, Rohstoffen und Abfällen ein Produkt erzeugt wird und ob hier nicht vorab Einsparungen möglich sind. Zahlreiche Unternehmen verfügen über eine Wasser,- Energie- und Rohstoffbilanz. Hier werden ausgehend von einer Ist-Analyse der betrieblichen Abfälle sowie des Wasser-, Abfall- und Rohstoffverbrauchs jährlich Zielvorgaben für Einsparungen und Abfallreduzierungen vorgegeben.

So wird die Menge an Abwasser, an Reststoffen oder sonstigen Abfällen jedes Jahr reduziert. Auch beim Einsatz der Fahrzeugflotten werden nur Fahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß eingesetzt. Bei LKW-Flotten wird durch optimale Tourenplanung und Fahrweisen versucht, die Kraftstoffverbräuche zu reduzieren.

Organisation als Profit-Center

Bei der Erhöhung der Erträge und mit der Organisation der Entsorgung als Profit-Center sind in der Praxis verschiedene Möglichkeiten zum Kostensparen gegeben.

Werden werthaltige Reststoffe gesammelt wie Schrottmaterial, teure Aluminiumspäne oder Kupfer, so sind vor dem Verkauf mehrere Angebote von Entsorgungsfachbetrieben einzuholen. Aufgrund dieser Angebote kann bei entsprechenden Mengen verhandelt werden. Sind die Rohstoffpreise sehr niedrig, können anfallende Wertstoffe erst einmal gelagert werden. Steigen die Preise für Wertstoffe und Rohstoffe, wird dieser „Abfall“ verkauft.

Das zu entsorgende oder zu verkaufende Material kann durch Entsorgungsfachbetriebe abgeholt oder durch den Verursacher transportiert werden. Hier werden oft Ausschreibungen mit Spediteuren und Entsorgungsfachbetrieben durchgeführt, um das günstigste Angebot zu bekommen.

Schließlich lohnt es sich auch bei Abbrucharbeiten, bei Rohstoffen, die kostenpflichtig entsorgt werden müssen, die jeweiligen Kostenangebote der Entsorger zu vergleichen.