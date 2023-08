Schutzklassen ausschlaggebend für Teilchengröße

Die DIN 66399 empfiehlt, dass Datenträger spezifischer Schutzklassen nur entsprechend bestimmter Sicherheitsstufen vernichtet werden sollten. Das Prinzip der Angemessenheit wird berücksichtigt.

Die Norm legt Grenzwerte je nach Teilchengrößen (Partikelgrößen) für verschiedene Materialklassen fest, wie:

Papier

Mikrofilm

magnetische Festplatten

optische Datenträger

Halbleiterspeicher

Bestimmte Grenzwerte müssen bei der Vernichtung von Dokumenten eingehalten werden. Das Ziel: Informationen sollen nach der Vernichtung nicht wiederhergestellt werden können. Dazu sind je nach Schutzklasse laut der DIN 66399 bestimmte Sicherheitsstufen vorgesehen. Die Stufen 1 und 2 werden in der Norm nicht berücksichtigt.

In der folgenden Tabelle sind die Vorgaben aus DIN 66399 erfasst; sie wurde in Anlehnung an eine Tabelle im GDD-Ratgeber Datenschutzgerechte Datenträgervernichtung erstellt: