Fehlerquelle: Frühere Entscheidungen nie revidieren

Viele Entscheidungen werden nicht isoliert getroffen, sondern stehen in einer Kette von verknüpften Entscheidungen. Dabei werden frühere Entscheidungen, die sich als schlecht herausgestellt haben, zu selten revidiert.

Das bedeutet, die folgenden Entscheidungen werden so getroffen, dass die alten Fehler kaschiert und nicht behoben werden. Im schlimmsten Fall werden sie durch weitere Entscheidungen sogar noch verschärft.

In den Unternehmen bedeutet das: Die sogenannten „Sunk Costs“ (also das, was eh schon verloren ist) sollten bei der Entscheidungsfindung keine Rolle spielen.

Doch selten traut sich ein Entscheider, sich einzugestehen, vorher einen Fehler begangen zu haben. Er macht deshalb einfach weiter – und richtet seine Entscheidungen daran aus.

Mögliche Gegenmaßnahmen: