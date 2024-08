Fehlende Managementkompetenz

Manche Ursachen für Krisen zeigen sich schon in den einfachsten Dingen: Vielen Unternehmern fehlt es an betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Sie haben eine große fachliche Kompetenz, sind aber nicht in der Lage, ein Unternehmen zu führen.

Die Geschäftsleitung begeht handwerkliche Fehler bei Investitionsentscheidungen, bei der Finanzierung oder bei Reorganisationsmaßnahmen. Manche kleinen Unternehmen oder Selbstständige haben keine ordentliche Buchführung oder Finanzplanung. Da werden Außenstände nicht rechtzeitig eingetrieben oder unnötige Lagerbestände aufgebaut (hohes Umlaufvermögen).

Weitere Managementfehler sind: