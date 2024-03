Mehrstufige Prozesse mit First Pass Yield analysieren

In mehrstufigen Produktionsprozessen können sich Fehler kumulieren, wenn nicht auf den entsprechenden Zwischenstufen das jeweilige Prozessergebnis (Teil, Zwischenerzeugnis) geprüft wird. Es lässt sich der sogenannte First Pass Yield ermitteln. Das ist die Anzahl oder der Anteil der Teile aus jedem einzelnen Prozessschritt, der in Ordnung ist.

Welche Auswirkungen die Kumulation von Fehlern haben kann, können Sie mit der folgenden Excel-Vorlage dokumentieren oder abschätzen und analysieren. Der First Pass Yield des Gesamtprozesses ergibt sich durch die Summe aller Gut-Teile über den gesamten Prozess hinweg. Mit der Vorlage können Sie zudem einen Soll-Ist-Vergleich für den First Pass Yield durchführen.