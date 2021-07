Was Sie bei Fehlern von Kollegen tun können

Wie Sie Ihre Kollegen auf Fehler ansprechen

Vermeiden Sie einen Fehler, der bei solchen Feedback-Gesprächen häufig gemacht wird: Man nimmt an, man wisse bereits, was die Ursache für ein falsches Verhalten oder für einen Fehler der Kollegin oder des Mitarbeiters ist – und will nur dieses Vorurteil bestätigt bekommen. Wichtig ist also, dass Sie vom konkreten Sachverhalt ausgehen und dabei bleiben.