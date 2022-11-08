Wie Sie den Personalbedarf ermitteln und berechnen

Verschiedene Arten des Personalbedarfs

Bei der Personalplanung sind sowohl der qualitative als auch der quantitative Personalbedarf wichtig. Was versteht man jeweils darunter?

Was ist der qualitative Personalbedarf?

Beim qualitativen Personalbedarf stellen Sie sich die Frage: Verfügen meine Mitarbeitenden über die richtigen Qualifikationen, um ihre (aktuellen und zukünftigen) Aufgaben zu erfüllen? Um das zu beantworten, legen Sie fest:

Welche Ergebnisse müssen erreicht werden?

Welche Leistungen sind gefordert?

Welche Anforderungen müssen dazu beachtet werden?

Daraus ergibt sich, welche Qualifikationen einzelner Personen und ganzer Teams für die Zielerreichung gefordert sind.

Erkennen Sie Kompetenzlücken, können Sie diese durch interne Entwicklungsmaßnahmen oder Neueinstellungen schließen. Manchmal stellt sich heraus, dass die eine oder andere Qualifikation perspektivisch nicht mehr gebraucht wird.