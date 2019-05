Liquidität, Finanzierungsbedarf und Betriebsergebnis planen

Aus dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erkennen Sie, inwiefern Ihr Unternehmen liquide und damit zahlungsfähig ist. Im Excel-Tool ist das der Saldo aus Über- oder Unterdeckung. In den Monaten Januar und Februar ist dieser Saldo im Beispiel aus Abbildung 15 negativ. Dies muss ausgeglichen werden. In diesem Fall erfolgt der Ausgleich durch zwei kurzfristige Kredite in der Höhe von 55.000 Euro. Für den restlichen Finanzierungsbedarf von 7.096,17 Euro im Januar wird die teure Kreditlinie in Anspruch genommen.

Indem Sie entsprechend Ihre Planwerte, zum Beispiel in der Tabelle Finanzierung, anpassen, können Sie mit dieser Geschäftsplanung und Liquiditätsplanung die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens sicherstellen.