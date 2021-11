Zahlungskrise und kurzfristige Liquiditätsplanung

Einzahlungen sicherstellen und erfassen

Einzahlungen ergeben sich, wenn Kunden die Rechnungen bezahlen, die das Unternehmen an sie gestellt hat. Mit welchen Einzahlungen daraus gerechnet werden kann, ergibt sich aus den Forderungen (bereits gestellte und versendete Rechnungen) und den Zahlungszielen (Tag, an dem die Rechnung bezahlt sein soll). Nicht alle Kunden halten sich an diese Verpflichtung. Sie müssen damit rechnen, dass Einzahlungen nicht genau an dem Tag eingehen, an dem sie eingehen sollen oder für den Sie es geplant haben. Deshalb braucht es einen Puffer an Zahlungsmitteln.

Weitere Einzahlungen können sich ergeben aus:

Steuererstattungen

Kredite, die zur Verfügung gestellt werden

Vorauszahlungen von Kunden

Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen oder von anderen Beiträgen

Zuschüsse durch Förderprogramme

Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzanlagen

Alle Einzahlungen müssen tagesgenau erfasst werden, soweit mit ihnen mit einer gewissen Sicherheit gerechnet werden kann (zu 90 Prozent erfolgt die Zahlung am …). Erfassen Sie sämtliche Einzahlungen (Geldzugänge) für den Tag, an dem Sie selbst darüber verfügen können (Wertstellung der Bank), um Auszahlungen vorzunehmen.