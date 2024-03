Liberating Structures in der virtuellen Arbeitswelt und in Online-Meetings

Die kulturellen und emotionalen Rahmenbedingungen beachten

Welche Methode wie gut funktioniert, hängt schließlich davon ab, wie gut sich die Gruppe bereits kennt und welche Kultur der Zusammenarbeit besteht. Ein Team, das schon lange Zeit zusammenarbeitet, tut sich meist leichter. Eine Gruppe, in der die Teilnehmenden bislang nichts miteinander zu tun hatten, tut sich tendenziell schwerer.

Schwierig wird es auch, wenn eine Neue oder ein Neuer in eine eingespielte Gruppe dazu kommt. Doch gerade für die schnelle Einbindung von Neuen in die Teamarbeit eignet sich Liberating Structures, weil die Betroffenen unmittelbar in den Austauschprozess eingebunden werden.

Wie bei jedem anderen Meeting auch, spielen in solchen Prozessen die Emotionen eine mal mehr, mal weniger wichtige Rolle. Wenn es um das emotionale Zusammenfinden in der Gruppe oder um emotionsgeladene Themen geht, ist der virtuelle Austausch schwieriger als die Präsenzveranstaltung.