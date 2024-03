Möglichkeiten für das Kostensparen

Wer genau auf seine Prozesse und die damit verbundenen Kosten schaut, kann viele Einsparmöglichkeiten erkennen. Unnötige Aktivitäten, Doppelarbeit oder Fehler, die beseitigt werden müssen, fallen fast in jedem Unternehmen an oder schleichen sich nach und nach ein. Deshalb muss immer wieder auf die Kosten geschaut werden: Welcher Aufwand ist wirklich notwendig?

Ausgangspunkt sind die unterschiedlichen Kostenarten und deren Beeinflussbarkeit. Meist werden dazu unterschieden:

Variable Kosten oder Teilkosten

Wo können Sie Ressourcen für die Leistungserbringung sparen? Wo können Sie bessere Einkaufspreise aushandeln? Wo sparen Sie Investitionen in Betriebsmittel oder Mitarbeiterkapazitäten? Welche Opportunitäten für den Ressourceneinsatz können Sie nutzen?

Fixkosten oder Gemeinkosten

Welche Kosten fallen in indirekten Bereichen an, die sich nicht direkt Ihrem Wertangebot zuordnen lassen? Inwiefern sind diese Kosten wirklich notwendig? Wie lassen sie sich gegebenenfalls reduzieren? Welche Ressourcen sind nicht ausgelastet? Was kann entfallen, ohne dass ein Nachteil oder Schaden entsteht?

Sie müssen Ihre Kosten und die Kostenstruktur genau kennen. Prüfen Sie jeden Ablauf und jeden Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen. Sie müssen dort bei den Kosten eingreifen (Kosten sparen), wo es Ihrem Geschäftsmodell zugutekommt.