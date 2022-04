Herstellkosten berechnen

Materialgemeinkosten ermitteln

In Fertigung und Montage, bei der Herstellung von Produkten in Ihrem Unternehmen, benötigen Sie weitere Materialien, die aber nicht direkt oder nicht vollständig in das einzelne Produkt eingehen; die „sonstigen Materialien“. Trotzdem fallen dafür Kosten an, die auf die hergestellten Produkte umgelegt werden müssen. Beispiele für solche sonstigen Materialien sind:

Schmierstoffe

Kühlflüssigkeit

Farbe

Reinigungsstoffe

Füllmaterialien

Strom

Druckluft

Zudem können die Kosten für die Abfallentsorgung zu den sonstigen Kosten gezählt werden.

Wenn Sie nur ein einziges Produkt herstellen, können Sie alle sonstigen Materialien diesem einzigen Produkt zuschlagen. Zum Beispiel mit der Formel:

Materialgemeinkosten pro Stück =

Summe aller sonstigen Materialkosten pro Jahr

/ Anzahl der hergestellten Stück für dieses Produkt pro Jahr